وفي لقاء صحفي نشره نادي الاتفاق، رفض جيرارد فكرة التوقيع مع صلاح، مستغلا علاقة الصداقة التي تربطهما.

وقال جيرارد: "الجواب لا، لأن صلاح هو اللاعب المفضل لدي، وأريده أن يبقى في فريقي ليفربول".

وأضاف: "عندما يفوز بالمزيد من بطولات الدوري ودوري أبطال أوروبا مع ليفربول، ربما سننظر في الأمر".

يذكر أن أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد، تم تعيينه مدربا لنادي الاتفاق الموسم المقبل، وكانت أول تعاقداته مع قائد ليفربول جوردان هيندرسون.