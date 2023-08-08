وقال يوسف البطران رئيس نادي الإمارات خلال استقبال اللاعب الذي احتفل في مايو الماضي بعيد ميلاده الـ39 في مطار دبي: "المفاوضات بدأت مع اللاعب منذ ثلاثة أسابيع وتكللت بالنجاح ومبروك للدوري الإماراتي تواجد نجم بحجم إنييستا"، كاشفا عن عرض المزيد من التفاصيل حول الصفقة في مؤتمر صحافي يعقده النادي الصاعد حديثا إلى دوري الدرجة الأولى الأربعاء.

مسيرة كروية حافلة بالإنجازات

• أعلن إنييستا في مايو رحيله عن فيسيل كوبي الياباني بعد خمسة أعوام قضاها في صفوف الفريق منذ انتقاله إليه في 2018 قادما من برشلونة.

• أحرز إنييستا مع فريقه الياباني كأس الإمبراطور في 2019، وقاد فيسيل كوبي إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد عام، كما توج بكأس السوبر اليابانية 2020.

• الفائز مع إسبانيا بلقب كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا رفض فكرة الاعتزال، وقال لدى سؤاله عن وجهته المقبلة "لا أعرف لكني أشعر بأني قادر على مواصلة اللعب".

• عرف إنييستا قمة مسيرته مع برشلونة الذي انضم اليه عام 1996 وصعد لفريقه الأول في 2002.

• شكل لاحقا مع مواطنه تشافي هرنانديز والأرجنتيني ليونيل ميسي ثلاثيا رائعا قاد الفريق الكاتالوني إلى حقبة ذهبية.

• فاز إنييستا مع برشلونة بـ32 لقبا، أبرزها دوري أبطال أوروبا 4 مرات، والدوري الإسباني 9 مرات.