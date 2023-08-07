وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن نيمار أخبر باريس سان جرمان برغبته في الرحيل عن الفريق خلال الصيف الحالي.

ويرغب نيمار في العودة إلى العملاق الكتالوني برشلونة أكثر من أي شيء آخر وفقا للصحيفة الفرنسية.

وتأتي رغبة نيمار في الرحيل بسبب تأثره بموقف جماهير باريس سام جرمان التي طالبته بالرحيل عن الفريق أمام منزله في الموسم الماضي ويشعر بعدم الحماية من قبل النادي.

ولفتت ليكيب إلى أن نيمار قد ينضم لكيليان مبابي، الذي قد يرحل عن باريس سان جيرمان هو الآخر خلال فترة الانتقالات الحالية.

وعاد نيمار للمشاركة مع باريس سان جيرمان خلال فترة الإعداد للموسم المقبل بعد 6 أشهر من الغياب بسبب الإصابة.

نيمار في سطور