ما القصة؟

خلال مباراة إنتر ميامي الأخيرة، أمام أورلاندو سيتي، والتي تألق بها ميسي وسجل هدفين، قرر أحد عمال التنظيف بملعب الفريق استغلال فرصة وجوده مع أسطورة الأرجنتين في نفس المكان، من أجل مقابلته.

وخلال نزول لاعبي الفريق من الحافلة، توجه عامل النظافة الكولومبي كريستيان سالامانكا إلى ميسي، وكشف عن قميص منتخب الأرجنتين، الذي ارتداه تحت زيه الرسمي.

ميسي لم يتردد في تحية الشاب والتوقيع على قميصه.

عواقب وخيمة

ووفقا للشاب الذي روى القصة لصحيفة "لا ناسيو" الأرجنتينية، فأن رجال الأمن في ملعب إنتر ميامي توجهوا فورا للموظف وأخرجوه من الملعب.

لاحقا علم الشاب الكولومبي بفصله من عمله، بسبب إزعاجه نجم الفريق، مخالفا التعليمات الصارمة للموظفين بعدم التعامل مع نجوم الفريق.

سالامانكا أكد: "الحصول على توقيع الأسطورة كان يستحق الفصل من العمل".