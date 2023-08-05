وأنقذ المدافع الهداف التونسي معلول فريق القلعة الحمراء من الإقصاء وضياع فرصة الدفاع عن لقبه، وذلك بعد أن كان النادي المصري متقدما حتى الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع بهدف دون رد، قبل أن يعادل معلول الكفة من ضربة جزاء في الدقيقة العاشرة بعد الوقت الرسمي للمباراة، (90+10)، ثم يحسم الجزائري أحمد القندوسي ورقة التأهل بهدف في بداية الشوط الإضافي الثاني.

ولم يكن هدف علي معلول في شباك النادي المصري سوى امتداد لمشوار كروي مذهل بقميص الأهلي جعل منه واحدا من أفضل اللاعبين الأجانب في تاريخ النادي وأكثرهم تتويجا بالألقاب منذ انتقاله في صيف 2016 لفريق القرن.

مسيرة مذهلة

وجاء تألق علي معلول في الموسم الكروي 2022-2023 من خلال التتويج بلقبي دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري، وسط تكهنات حول إمكانية وضع حد لمشواره مع الفريق والانتقال للدوري السعودي بعد عدة عروض وصلت إدارة الأهلي قصد التعاقد معه.

وقال معلول، الأربعاء، إنه قرر الاستمرار مع الأهلي بعد 7 سنوات وصفها بالمشرفة جدا لمسيرته في ملاعب كرة القدم.

وكشف اللاعب التونسي في صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلا: "7 سنوات مرت منذ انضمامي للنادي الأهلي العظيم، 7 سنوات رفعت فيها الكثير من الكؤوس وحققت فيها العديد من الانجازات مرتدياً قميص نادي القرن الإفريقي".

وتابع: "مررت بالكثير من اللحظات السعيدة وأخرى كانت صعبة للغاية ولكن دائما ما كان هناك عنصر أساسي وراء الاستمرار والقتال من أجل الفوز وهو الجمهور. ستظل دائما محبة جماهير الأهلي هي البطولة الأغلى والحافز الأكبر لي حتى أبذل المزيد من الجهد لإسعاد هذه الجماهير العظيمة".

وبقراره الاستمرار في فريق القلعة الحمراء، وضع معلول حدا للجدل الذي أثير حول خروجه خلال الصيف الحالي، ليواصل كتابة فصول جديدة من مسيرة ملهمة بدأها في موسم 2016 - 2017 مع الأهلي.

شعبية جارفة

ويرى المدافع الدولي التونسي السابق عصام المرداسي أن "قرار معلول الاستمرار مع الأهلي ينبع من الشعبية الجارفة التي يحظى بها في مصر وفي أوساط الجماهير الأهلاوية فضلا عن مكانته الكبيرة التي جعلت من كل المدربين الذين تداولوا على تدريب الأهلي يعتمدون عليه كركيزة أساسية".

ويضيف المرداسي، قائد النادي الصفاقسي سابقا في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية":

كنت أتوقع أن يغادر معلول الأهلي خلال الصيف الجاري كونه حقق كل شيء مع النادي وسيطمح إلى تجربة جديدة لكنه اختار البقاء وهو أمر له ما يبرره كونه اللاعب الذي تحول إلى أيقونة في فريق القلعة الحمراء ويريد أن ينهي مسيرته هناك مع مزيد من التتويجات الجماعية والأرقام الشخصية.

علي معلول لاعب تاريخي في النادي الأهلي وأتوقع أن يستمر في العطاء والأداء اللافت لكونه يتمتع بكل المؤهلات فنيا وبدنيا رغم مركزه كمدافع.

وأصبح علي معلول على امتداد 7 سنوات، أحد نجوم الأهلي والدوري المصري، محققا أرقاما قياسية شخصية لم يسبقه إليها أي لاعب أجنبي لا فقط في الأهلي بل أيضا في الكرة المصرية.

مسيرة زاخرة

انتقل علي معلول، المولود في العام 1990، لنادي الأهلي المصري في صيف 2016 قادما من النادي الصفاقسي، فريقه الأم والذي توج معه بلقب الدوري التونسي 2013 وكأس الكنفدرالية الإفريقية في العام نفسه.

مسيرة معلول مع الأهلي زاخرة بالتتويجات، إذ أحرز رقما قياسيا لم يسبقه إليه أي لاعب تونسي وذلك بفضل 17 لقبا مع الأهلي وهي:

ـ دوري أبطال أفريقيا 3 مرات سنوات 2020 و2021 و2023، مع بلوغ النهائي وخسارة اللقب في 2017 و2018 و2022.

ـ السوبر الإفريقي 2020 و2021

ـ الدوري المصري في 5 مرات، وكأس مصر في 3 مرات، والسوبر المصري 4 مرات.

ـ المركز الثالث ضمن كأس العالم للأندية في نسختي 2020 و2021.

أرقام فريدة

وفضلا عن هذه التتويجات الجماعية، يملك المدافع الدولي التونسي أرقاما شخصية لافتة خلال سنوات تقمصه ألوان الأهلي.

يعتبر معلول اللاعب الأجنبي الوحيد في تاريخ الأهلي الذ نجح في التسجيل في كل البطولات التي خاضها مع الأهلي وهي الدوري والكأس والسوبر في مصر، ودوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية وبطولة الأندية العربية.

يحمل معلول الرقم القياسي كأكثر لاعب أجنبي حمل قميص الأهلي في تاريخ النادي.

معلول أحسن مدافع هداف في تاريخ النادي برصيد 50 هدفا في كل المسابقات.

يعد ثاني احسن هداف غير مصري في تاريخ الأهلي.

تحصل معلول على جائزة أفضل لاعب أجنبي في مصر موسم 2021 ـ 2022.

ساهم معلول في 127 هدفا مع الأهلي بواقع 50 هدفا و77 تمريرة حاسمة رغم كونه يشغل مركز المدافع.

يشار إلى أن معلول شارك مع منتخب تونس في ما يقارب 60 مباراة وسجل هدفين كما خاض نهائيات كأس العالم مع نسور قرطاج في روسيا 2018 وقطر 2022.