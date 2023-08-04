وقالت الصحيفة، إن الهلال الذي تعاقد مع روبن نيفيز وكاليدو كوليبالي من وولفرهامبتون وتشلسي على التوالي، يمضي قدما نحو ضم ديني.

وأشارت "ديلي ميل" إلى أن الظهير الفرنسي، من غير المرجح أن يكون ضمن خيارات المدرب أوناي إيمري الأساسية في الموسم الكروي القادم.

وسبق للصحيفة أن قالت في يوليو الماضي، إن أستون فيلا منفتح على العروض التي يمكن أن تقدم للاعبه ديني.

ويتنافس الهلال وفق الصحيفة البريطانية مع بعض الأندية الراغبة في ضم لاعب إيفرتون السابق، وعلى رأسها نابولي بطل الدوري الإيطالي.