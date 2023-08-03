وفاز منتخب سيدات المغرب على نظيره الكولومبي بهدف دون رد ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات، حيث سجلت أنيسة رحماني هدف المباراة الوحيد بعد متابعة لركلة جزاء سددتها غزلان شباك في الدقيقة (49) من المباراة.

واستفاد المنتخب المغربي من تعادل ألمانيا أمام كوريا الجنوبية بهدف لكل فريق، وبهذه النتائج حجز منتخبي كولومبيا والمغرب مقعدهما في ثمن نهائي كأس العالم للسيدات.

وتصدر منتخب كولومبيا ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن المغرب.

وحل منتخب سيدات ألمانيا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط ثم كوريا الجنوبية بنقطة وحيدة.

ونجحت سيدات المغرب في تجاوز الخسارة الثقيلة أمام ألمانيا بنتيجة 6-0 ضمن الجولة الأولى وحققن الفوز على كوريا الجنوبية وكولومبيا تواليا ليكتبن التاريخ في كأس العالم للسيدات.