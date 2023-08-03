وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن سان جرمان يتفاوض حاليا مع بنفيكا البرتغالي، لضم غونزالو راموس.

وأشارت الصحيفة الرياضية إلى أن المبلغ الذي يتم التفاوض حوله حاليا بين الناديين يتراوح بين 70-80 مليون يورو.

سجل غونزالو راموس الكروي

• لعب المهاجم البالغ من العمر 21 عاما 30 مباراة مع بنفيكا في موسم 2022-2023.

• سجل 19 هدفا في الدوري و27 في جميع المسابقات وساهم في 12 تمريرة حاسمة.

• تألق مع منتخب البرتغال خلال مونديال 2022 في قطر، حيث قاد أداؤه الإيجابي كريستيانو رونالدو لبدء المباريات على مقاعد البدلاء بدلا من المهاجم الشاب الذي سجل 4 أهداف في 7 مباريات مع منتخب بلاده.

وكانت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية، قد كشفت في وقت سابق، عن بدء ليفربول مفاوضات مع سان جرمان، للتعاقد مع مبابي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولفتت الصحيفة إلى أن "الريدز" يجري محادثات مع سان جرمان لضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاما على سبيل الإعارة.