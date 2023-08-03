أعلن مرتضى منصور تقدمه باستقالته من أي منصب له داخل الزمالك وآخرهم كان رئيس لجنة الاشتراكات.
وقال مرتضى منصور في فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، الأربعاء: "أنا خارج المشهد والانتخابات يوم 31 أكتوبر المقبل ومن يريد الترشح فليتفضل".
وأضاف: "الأزمة بيني وبين ممدوح عباس اعتبرها انتهت، أنا خارج الزمالك الآن أنا خارج المشهد أنا مشجع درجة ثالثة وستجدني في المدرج".
وأردف: "أقول أمام مصر كلها أنا خارج المشهد يا ممدوح يا عباس ارفع الحجز".
وتابع: "أطالب وزير المالية برفع الحجز عن الزمالك وهو أقر في عام 2018 بأننا النادي الوحيد الذي سدد كافة الضرائب الموقعة عليه".
وأوضح: "سليمان وهدان كان من المفترض أن يتولى منصب الرئيس لكنه رحل لذا الانتخابات ستكون على مقعد الرئيس ونائب الرئيس واثنين من أعضاء مجلس الإدارة".
وأتم مرتضى تصريحاته: "أقول لممدوح عباس الأزمة بيننا انتهت".
تاريخ مرتضى منصور داخل نادي الزمالك
- دخل مرتضى منصور الزمالك لأول مرة كعضو مجلس إدارة في عام 1992، وبعد ذلك بأربع سنوات أصبح نائبا للرئيس كمال درويش آنذاك.
- في عام 2005 أصبح مرتضى رئيسا للزمالك لأول مرة في تاريخه عقب تغلبه في سباق الانتخابات على كمال درويش نفسه.
- في ديسمبر 2005 تم حل مجلس إدارة الزمالك من قبل وزير الرياضة وابتعد مرتضى منصور عن المشهد حتى عام 2009.
- في عام 2009 خسر مرتضى منصور سباق الانتخابات الرئاسية في القلعة البيضاء أمام ممدوح عباس.
- عاد مرتضى منصور لرئاسة الزمالك في عام 2014 حينما تغلب في سباق الانتخابات مرة أخرى على حساب كمال درويش.
- في عام 2017 فاز مرتضى منصور بفترة رئاسية جديدة عقب تغلبه في السباق على أحمد سليمان.
- في عام 2020، تم حل المجلس مرة أخرى من قبل اللجنة الأولمبية المصرية بسبب شكاوى محمود الخطيب رئيس الأهلي ضد مرتضى.
- تولى رئاسة الزمالك لجنة مؤقتة إلى أن عاد منصور لمقعد الرئيس مرة أخرى في نوفمبر من عام 2021 لحين إجراء انتخابات جديدة.
- في فبراير 2022 فاز مرتضى منصور بالانتخابات على حساب أحمد سليمان مجددا.
- ظل مرتضى في مقعده إلى أن قررت المحكمة الإدارية العليا في يوليو الماضي الطعن المقدم منه ضد قرار عزله من رئاسة الزمالك.
- أقرت المحكمة الحكم الصادر من قبل هيئة مفوضي الدولة بعزل مرتضى من منصبه وإلزام مجلس الإدارة بضرورة الدعوة لعقد جمعية عمومية لفتح باب الانتخابات في أقرب وقت.