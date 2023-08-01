وتقام الجولة الأخيرة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، ليتم تحديد أطراف دور الثمانية وبداية الأدوار الإقصائية في رحلة البحث عن جائزة الستة ملايين دولار وكأس البطولة، لمعرفة من هو بطل العرب 2023.

تهديد الكبار

بات الترجي التونسي على مشارف الخروج المبكر في المجموعة الأولى، بعد فشله في تحقيق أي فوز في أول جولتين، في المجموعة التي تضم اتحاد جدة السعودي والشرطة العراقي والصفاقسي التونسي.

الترجي يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة واحدة، بينما يتذيل الصفاقسي بلا رصيد من النقاط، في حين يقبض الاتحاد على الصدارة بالعلامة الكاملة من انتصارين، ويأتي الشرطة ثانيا برصيد 4 نقاط.

الترجي يحتاج إلى فوز على مواطنه الصفاقسي الذي ودع البطولة بالفعل، مع شرط عدم فوز أو تعادل الشرطة في مباراته الأخيرة أمام الاتحاد.

التهديد الأكبر لكبار البطولة يكمن في المجموعة الثانية حيث يتذيل فريق الهلال جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة بعد تعادل وخسارة في أول جولتين.

الهلال السعودي من أبرز المرشحين للفوز باللقب بعد الصفقات الضخمة التي أبرمها وضمه العديد من نجوم أوروبا قبل انطلاق البطولة، لكنه خسر من السد القطري وتعادل مع أهلي طرابلس، وتنتظره مواجهة صعبة مع الوداد المغربي وصيف دوري أبطال إفريقيا.

يتصدر السد المجموعة برصيد 4 نقاط، ويأتي خلفه أهلي طرابلس والوداد برصيد نقطتين لكل منهما، ويحتاج الهلال للفوز على الوداد في الجولة الأخيرة للعبور عن طريقه إلى ربع النهائي، وفي هذه الحالة ستكون هناك مفاجأة أخرى بخروج العملاق المغربي من مرحلة المجموعات.

المجموعة الثالثة تشهد احتمالية كبيرة لخروج الزمالك المصري بطل الدوري في بلاده مرتين في آخر 3 مواسم، بعدما سقط أمام الشباب في الجولة الثانية ليتراجع إلى المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق نقطة واحدة عن النصر والشباب، بينما يتذيل الاتحاد المنستيري بلا رصيد من النقاط.

ويأمل الزمالك في تحقيق الفوز على النصر في الجولة الأخيرة لضمان التأهل إلى دور الثمانية، أو تحقيق التعادل مع فوز الفريق التونسي في مفاجأة كبيرة على الشباب.

أزمة تحكيمية جديدة

بعد حدوث أزمة تحكيمية في الجولة الأولى خلال لقاء الوداد والسد في المجموعة الثانية وصدور بيان من النادي المغربي ضد الحكم المصري محمود البنا واتهامه بالتحيز، تكرر الأمر في الجولة الثانية لكن من نادي الزمالك.

خسر الزمالك أمام الشباب ليتهم الحكم بالانحياز للفريق السعودي في مباراة شهدت الكثير من المشاحنات والمشادات بين اللاعبين في الملعب، ليحمل النادي المصري الحكم اللوم على الخسارة.

خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الكولومبي لنادي الزمالك قال في مؤتمر صحفي إن الحكم الليبي عبد الواحد حريويدة كان سببا في خسارة فريقه بسبب احتسابه ركلة جزاء يرى أنها غير صحيحة، بالإضافة إلى تسببه في حدوث توتر بين اللاعبين في الملعب وخروجهم عن التركيز على حد وصف المدرب الأبيض.

أرقام من البطولة

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا بقميص النصر في شباك الاتحاد المنستيري ليكسر رقما قياسيا جديدا وفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، حيث أصبح أكثر لاعب في التاريخ يسجل أهدافا بالرأس.

رونالدو سجل هدفه رقم 145 بالرأس، ليتخطى الألماني غيرد مولر صاحب الـ144 هدفا، ثم يأتي الإسباني كارلوس سانتيلانا ثالثا برصيد 125هدفا، والأسطورة البرازيلية بيليه في المركز الرابع برصيد 124 هدفا.

يتقاسم الفرنسي كريم بنزيمة نجم اتحاد جدة مع المصري سيد عبد الله لاعب الزمالك صدارة هدافي البطولة برصيد هدفين فقط لكل منهما بعد مرور جولتين.

اتحاد جدة والرجاء الرياضي هما فقط الناديان اللذان نجحا في تحقيق العلامة الكاملة حتى الآن والحصول على 6 نقاط في أول جولتين من البطولة.

فشلت 4 أندية في الحصول على أي نقاط في البطولة حتى الآن، حيث خسر كل من الكويت وشباب بلوزداد والاتحاد المنستيري والصفاقسي كل المباريات التي خاضوها، ليتأكد خروجهم رسميا من المسابقة.