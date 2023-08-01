ويتوقع أن تكون صفقة ماني قد كلفت النادي السعودي 30 إلى 40 مليون يورو، وفقا لتقارير.

ويعتبر ماني اللاعب المحترف الرابع الذي يوفع معه النصر هذا الصيف، بعد الفرنسي سيكو فوفانا، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والبرازيلي أليكس تيليس.

ويعتبر ماني ثاني أكبر نجم يوقع معه النصر، بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، مطلع العام.

وخاض ماني موسما عصيبا في صفوف بايرن ميونيخ، ولم يستطع تكرار نجاحه الكبير الذي حققه بصفوف ليفربول الإنجليزي في المواسم السابقة.

وكانت الأنباء أشارت إلى أن ماني يرغب بالبقاء في ميونيخ، لكن وكلائه بدأوا بالتفاوض مع أندية سعودية مؤخرا، بعد معرفة رغبة النادي الألماني ببيعه.