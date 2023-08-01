كشف المدرب يورغن كلوب، عن الأسباب التي أدت إلى "المغامرة الفاشلة" للاعبه السابق ساديو ماني، في بايرن ميونيخ الألماني.
وعانى النجم السنغالي من موسم "متخبط" في ألمانيا، بعد انتقاله في صيف 2022 قادما من ليفربول الإنجليزي، حيث قضى 6 أعوام "ناجحة" تحت إشراف كلوب.
أسباب كلوب
المدرب الألماني كشف عن الأسباب التي أدت لعدم نجاح ماني في بايرن ميونيخ:
- لأكون صادقا، لا أعرف ما الخطأ الذي حدث. أعتقد أن ساديو تركنا في مستوى عال، في حالة جيدة حقا، وكان لاعبا من الطراز العالمي، دون أدنى شك.
- لتحقيق إمكاناتك الكاملة، أعتقد أن كل شيء يجب أن يكون هناك استقرار في المكان الذي تلعب فيه (وهو ما لم يتحقق بسبب إقالة المدرب يوليان ناغلسمان في منتصف الموسم، بالإضافة إلى المشاكل الإدارية التي عانى منها النادي البافاري).
- القليل من الحظ مفيد أيضا، ومن الواضح أن هذا الامر لم يتحقق لماني في ميونيخ.
- ماني تعرض لإصابة خطيرة في توقيت سيء جدا، انهت حظوظه بالمشاركة في كأس العالم.
- نعلم جميعا أن هذا سيكون له تأثير سلبي عليه، لأن ساديو رجل وطني جدا، وفكرة ألا يقود منتخب بلاده في المونديال كانت قاسية.