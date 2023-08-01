وعانى النجم السنغالي من موسم "متخبط" في ألمانيا، بعد انتقاله في صيف 2022 قادما من ليفربول الإنجليزي، حيث قضى 6 أعوام "ناجحة" تحت إشراف كلوب.

أسباب كلوب

المدرب الألماني كشف عن الأسباب التي أدت لعدم نجاح ماني في بايرن ميونيخ: