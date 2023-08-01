وتبقى فرص التأهل قائمة لـ12 فريقا من أصل 16، في نسخة مثيرة للبطولة، بينما ودعت 4 أندية المنافسات قبل خوض الجولة الأخيرة.

وستشهد المنافسات الأربعاء والخميس، الجولة الأخيرة لدور المجموعات الأربعة في البطولة.

فرص التأهل عن كل مجموعة:

المجموعة الأولى

الاتحاد جدة ضمن التأهل لربع النهائي.

التنافس على المقعد الأخير بين الشرطة العراقي (4 نقاط) والترجي التونسي (نقطة واحدة).

الشرطة يحتاج للتعادل للتأهل، أما الترجي فيحتاج للفوز على مواطنه الصفاقسي، وانتظار هزيمة الشرطة من الاتحاد.

الصفاقسي التونسي ودع البطولة.

المجموعة الثانية

السد القطري يحتاج للتعادل مع أهلي طرابلس الليبي للتأهل.

أهلي طرابلس يحتاج للانتصار للتأهل، أو التعادل وانتظار تعادل الوداد المغربي مع الهلال السعودي، بنتيجة أقل أهدافا.

الوداد المغربي يحتاج للانتصار على الهلال للتأهل.

الهلال السعودي يحتاج للانتصار للتأهل.

المجموعة الثالثة

النصر السعودي يحتاج للتعادل أمام الزمالك للتأهل.

الشباب السعودي يحتاج للتعادل فقط أمام الاتحاد المنستيري التونسي للتأهل.

الزمالك المصري يحتاج للانتصار على النصر للتأهل.

الاتحاد المنستيري التونسي ودع البطولة.

المجموعة الرابعة

الرجاء المغربي والحدة الإماراتي ضمنا التأهل لربع النهائي.

شباب بلوزداد الجزائري والكويت الكويتي ودعا البطولة.

ربع النهائي

منافسات ربع النهائي ستنطلق يوم 5 أغسطس المقبل.