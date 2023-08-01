وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، في وقت سابق، عن بدء ليفربول مفاوضات مع باريس سان جرمان، للتعاقد مبابي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الريدز" يجري محادثات مع سان جرمان لضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاما على سبيل الإعارة.

ما تعليق كلوب؟

قال مدرب ليفربول في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" في نسختها الألمانية: