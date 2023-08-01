وأصدر الأهلي بيانا عبر موقعه الرسمي جاء فيه "تعاقد النادي الأهلي مع رضا سليم لمدة 4 مواسم، مع أحقيّة الأهلي في إضافة سنة أخرى لمدة العقد إذا ما رغب في ذلك".

وشهدت الساعات الماضية إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب عقب وصوله إلى مطار القاهرة الدولي مساء الأحد، ليجري الكشف الطبي صباح الإثنين.

وظهر سليم في فيديو ترويجي بثه موقع الأهلي يروي فيه رحلته من المحيط الأطلنطي إلى نهر النيل لخوض تجربة الاحتراف.

وكانت تقارير صحافية قد أشارت الى أن النادي المصري سدد 2 مليون و200 ألف دولار قيمة الصفقة للجيش الملكي، اضافة الى 700 ألف دولار راتبا سنويا للاعب تزيد 100 ألفا كل موسم.

وارتبط رضا سليم بعقد مع الجيش الملكي المغربي حتى يونيو 2024.

ويبلغ رضا سليم من العمر 24 عاما، مركزه الأساسي هو الجناح الأيمن، كما يجيد اللعب كجناح أيسر وصانع ألعاب.

ودافع سليم عن ألوان الجيش الملكي منذ عام 2019، وشارك في 39 مباراة سجل خلالها 13 هدفا ومرر 14 كرة حاسمة في الموسم الماضي.