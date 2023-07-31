وتظهر الصورة، التي نشرها مبابي، ثلاث بطاقات تحمل كل واحدة منها الرقم 9، الأمر الذي يكوّن الرقم "999".

ماذا يعني ذلك؟

تأتي هذه "الرسالة المشفرة" بعدما استبعد سان جرمان النجم الفرنسي البالغ من العمر 24 عاما، من جولة ما قبل الموسم في اليابان.

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن التفسيرات الرائجة تشير إلى أن "999" رقم له أهمية روحية، تمثل إكمال دورة وبداية دورة جديدة.

وذكر متخصصون في الصحة العقلية أن التسلسل العددي 999 ارتبط منذ فترة طويلة بنهاية مرحلة والانتقال إلى أخرى جديدة.

وأوضحوا: "قد تشير رؤية 999 في كل مكان إلى أن الوضع الحالي قد انتهى وأننا نتوجه نحو شيء جديد ومثير".

فيما كشف تفسير آخر أن الصورة تشير إلى أن مبابي ربما سيرتدي القميص رقم 9، المتوفر حاليا في ريال مدريد، مما يزيد من التكهنات حول انتقاله القريب إلى "لوس بلانكوس".

وفي وقت سابق، كشفت "ماركا" أن إدارة النادي الملكي أُبلِغت من طرف والدة اللاعب، فايزة العماري، بالسعر الذي حدده باريس سان جرمان للموافقة على بيع مبابي.

وأضافت أنه "رقم قريب جدا من 250 مليون يورو"، مبرزا أن مسؤولي "لوس بلانكوس" سيعملون على "خفض" هذا المبلغ، كونه يتجاوز العرض الذي يطمحون إلى تقديمه، كما أنهم "غير مستعدين لدفع هذه القيمة للاعب سينتهي عقده مع الفريق الباريسي بعد سنة واحدة فقط".