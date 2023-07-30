وأعلن الشوربجي تمثيل منتخب إنجلترا بعد عام من إقدام شقيقه محمد على الخطوة ذاتها، التي أحدثت ضجة حينها في عالم الاسكواش، وسط مخاوف من لجوء أعداد أكبر من اللاعبين المصريين إلى ‏التجنيس لصالح بلاد أخرى.

وأكد اللاعب الثلاثيني في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي للاسكواش، أن الخطوة "تأتي رغبة ‏منه في بدء فصل جديد بمسيرته، فضلا عن رد الجميل للبلد الذي عاش فيه لنحو 16 عاما، سواء للدراسة ‏أو الرياضة والتدريب مع العديد من المدربين البريطانيين".

ويتحدث عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش لموقع "سكاي نيوز عربية" عن انسحاب مروان الشوربجي من المنتخب المصري قائلا: "تلقيت اتصالا هاتفيا من مروان صباح الأحد قبل ساعات قليلة من ‏إعلان الاتحاد الإنجليزي ضمه إلى المنتخب، من أجل إبلاغي بقراره النهائي".

ويضيف خليفة: "كانت المكالمة قصيرة للغاية، أخبرني فيها بأنه يريد الاستقرار داخل إنجلترا والإقامة فيها بصورة دائمة، ويجد أن تمثيله لمنتخب إنجلترا في بطولات الاسكواش الاختيار الأمثل له خلال الفترة المقبلة، وأبدى حرصه لوصول المعلومة إلينا في الاتحاد قبل الإعلان بصورة رسمية".

"لم نقصر معك"

وتابع رئيس الاتحاد المصري للاسكواش: "قلت لمروان نحن لم نقصر معك أبدا طوال مسيرتك. نحاول تذليل كافة العقبات لك ‏ولزملائك من الأبطال، ونوفر كافة الاحتياجات قدر المستطاع، واتفق مع حديثي وأكد أن قراره نابع عن تفكير طويل حول مستقبله الرياضي ورغبته الشخصية".

ويوضح خليفة أنه تواصل من قبل مع المصنف السادس عالميا عقب تمثيل شقيقه لمنتخب إنجلترا في يونيو من العام الماضي، منوها إلى أن "مروان شدد حينذاك على استمراره في اللعب تحت العلم المصري، وأن موقفه مختلف عن أخيه".

ويسترسل خليفة: "تغيرت وجهة نظر مروان في نهاية المطاف. من المحتمل أن سفر شقيقه محمد إلى إنجلترا ‏من العوامل المؤثرة على قراره بجانب إقامته هناك لسنوات، وحاجته للحصول على الجنسية البريطانية، فضلا عن الإغراءات العديدة التي عرضت عليه في الآونة الماضية".

ويرى رئيس الاتحاد أن الحل أمام "نزيف التجنيس"، هو "التركيز على اكتشاف مواهب جديدة ورعاية نوابغ من الصغار ومساعدة أجيال جديدة على الظهور بقوة في المحافل الرياضية المختلفة برياضة الاسكواش، للاعتماد عليهم في المراحل السنية المختلفة".‏

وختم تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية": "مصر تمتلك نخبة من لاعبي الاسكواش العالميين، ولدينا جيل واعد للغاية يمنحنا الشعور بالاطمئنان، سواء من الشباب أو الفتيات. نجحنا في الساعات الماضية في الفوز ببطولة العالم للناشئات في أستراليا بتفوق كاسح".

من هو مروان الشوربجي؟