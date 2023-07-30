وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن ليفربول يجري محادثات مع سان جرمان لضم مبابي على سبيل الإعارة.

ولم تكشف الصحيفة المزيد من التفاصيل، لكنها قالت إن اللعب مع "الريدز" لمدة عام، لن يحول دون تحقيق مبابي حلمه بالانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل عبر صفقة مجانية.

وسبق أن أشاد مبابي بمدرب ليفربول يورغن كلوب، وأجرى ممثلوه مناقشات سبقت انضمامه للنادي الباريسي.

مبابي وعرض الهلال السعودي