واستبعد الفريق البافاري ماني (31 عاما) الذي ينتهي عقده بعد سنتين، عن تشكيلته التي تخوض مباراة ودية أمام كاواساكي فرونتالي الياباني.

وكتب النادي على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "ساديو ماني في مفاوضات لتغيير النادي لذا لن يكون ضمن التشكيلة اليوم".

ولم يقدم ماني (31 عاما) المستوى المأمول منه منذ انتقاله إلى بايرن ميونيخ الصيف الماضي، بعد سنوات من التألق في ليفربول الإنجليزي.

وربطت تقارير صحفية بطل إفريقيا مع منتخب السنغال وأفضل لاعب في القارة مرتين، بالانتقال إلى الدوري السعودي، وتحديدا النصر، على غرار عدد كبير من النجوم في أوروبا.