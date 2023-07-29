وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن طلب بريطانيا وإيرلندا لاستضافة البطولة عام 2028 تلقى دعما قويا بعد الخطوة التركية.

وقدمت كل: إنجلترا، وويلز، واسكتلندا، وإيرلندا الشمالية، وإيرلندا طلبا مشتركا لاستضافة البطولة.

وكانت تركيا قد قدمت في وقت سابق، بشكل منفرد، طلبا لاستضافة بطولة أمم أوروبا "يورو 2028".

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان:

"يؤكد الاتحاد أنه تلقى طلبا من الاتحاد الإيطالي والاتحاد التركي لكرة القدم لدمج طلبيهما المنفردين وجعله طلبا مشتركا بشأن استضافة بطولة يورو 2032.".

أضاف أن "الاتحاد سيعمل مع الاتحادين التركي والإيطالي لضمان الوثائق الخاصة بطلب الاستضافة متوافقة مع متطلبات القبول".

وقال الاتحاد الإيطالي إنه توصل إلى قرار الاستضافة المشتركة مع إيطالي بعد مناقشات عميقة ومثمرة.

لكن مواقع إخبارية رياضية قالت إن تركيا لم تسحب حتى الآن الطلب الخاص باستضافة بطولة "يورو 2028"، ويعتقد أنه قد يتم خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن يتخذ الاتحاد القاري القرار بشأن مدى توافق العروض المشتركة لاستضافة البطولتين مع أنظمته قبل 10 أكتوبر المقبل، حيث سيقرر من يستضيف بطولتي 2028 و 2032.

وفي حال فوز المملكة المتحدة وإيرلندا بتنظيم البطولة فستتم المباريات في 10 ملاعب في 5 بلدان.

وقال رئيس لجنة عرض المملكة المتحدة وإيرلندا، ديبي هيويت، إن شراكتنا الرائدة الخماسية ستكون استثنائية في تاريخ بطولات أمم أوروبا ولن تنسى.

وأضاف أن هذه البلدان ستعمل بلا كلل لتكون أفضل شركاء للاتحاد القاري، وبما يحقق الأولويات المشتركة.