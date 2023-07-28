وزحف مشجعو الزمالك من الرياض وجدة وغيرها من المدن نحو ‏الطائف من أجل دعم الفريق خلال ‏مباريات المجموعة الثالثة بالبطولة آملين في تحقيق أفضل النتائج ‏وحصد اللقب بنهاية المطاف، وفقا ‏لحديث فايز أبوبكر المتحدث باسم رابطة مشجعي الزمالك بالسعودية.‏

وسيطر الزمالك على أحداث المباراة حيث تمكن المهاجم سيف الدين الجزيري من تسجيل الهدف الأول في ‏الدقيقة 26 قبل أن يُزيد أحمد سيد زيزو من جراح الاتحاد المنستيري بتسديدة قوية في المرمى بالدقيقة ‏‏43 وفي الشوط الثاني أحرز سيد عبدالله هدفين دون خطورة على مرمى الحارس محمد صبحي.‏

ويقول أبوبكر: "منذ اللحظة الأولى التي تأكدنا فيها من مشاركة الزمالك في البطولة وقدومه إلى ‏السعودية ‏قمنا بعقد اجتماعات عدة بين كافة المسؤولين عن جمهور الفريق في المدن المختلفة، من أجل ‏دعم ‏ومساندة نادينا أثناء الحدث الرياضي العربي، ولم يبخل أحد من المشجعين في تقديم يد العون".‏

التشجيع رغم عناء السفر

ويتابع المتحدث باسم رابطة مشجعي الزمالك بالسعودية: "حضر اليوم نحو 5 آلاف مشجع على الأقل من ‏أبناء ‏الرابطة إلى مباراة اليوم أمام الاتحاد المنستيري، رغم عناء السفر لساعات طويلة وصيام البعض في ‏يوم عاشوراء، ‏وحرصنا على الظهور بأفضل صورة ممكنة داخل المدرجات".‏

ويتابع أبوبكر لموقع "سكاي نيوز عربية": "اهتم عدد كبير من المشجعين باصطحاب ذويهم وأطفالهم ‏لحضور المباراة وارتداء قميص نادي الزمالك ‏من أجل زرع الانتماء داخلهم منذ صغرهم، ولم تتوقف ‏الهتافات طوال أحداث المباراة، كانت الأجواء مشتعلة بالحماس وخاصة مع الأداء المثالي للفريق والهجمات ‏المستمرة على المنافس".‏

وخلال المباراة انتشرت صور جماهير الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي وسط إشادة بقطع ‏المشجعين لمسافات طويلة من أجل مساندة الفريق في مباراته الأولى ليعتبر رواد "السوشيال ميديا" أن ‏المتواجدين في المدرجات هم كلمة السر في الفوز العريض للفريق الأبيض.‏

الأوراق الرابحة

‏ وعن الأوراق الرابحة داخل الزمالك خلال مباراة اليوم يقول المتحدث باسم رابطة مشجعي ‏الزمالك ‏بالسعودية: "سعداء بقيام كافة اللاعبين بأداء أدوارهم على أكمل وجه أمام الاتحاد المنستيري ‏وخاصة قائد الفريق شيكابالا الذي صنع الهدف الأول ونجمنا المفضل أحمد سيد زيزو صاحب الهدف ‏الثاني والهداف سيف الجزيري وكذلك سيد عبدالله".‏

وينوه أبوبكر إلى أن الزمالك تمكن من وقف خطورة الاتحاد المنستيري رغم دعم صفوفه بصفقات جديدة ‏مؤخرا من أبرزها المهاجم الموريتاني الدولي ياسين الشيخ الولي ‏فضلا عن لاعب الوسط السنغالي أبوبكر ‏سارا وتواجد التونسي محمد أمين بن عمر وحارس المرمى الجديد.‏

ويؤكد أبوبكر لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الفوز خلال المواجهة الأولى في بطولة كأس الملك سلمان ‏بالسعودية منح الجمهور شعور بالاطمئنان قبل المباريات الصعبة القادمة حيث يلتقي الزمالك بفريق ‏النصر تحت قيادة كريستيانو رونالدو ونادي الشباب السعودي.‏

احتفال بالقائد المعتزل

ويُشير أبوبكر إلى أن الجمهور قام بتجهيز احتفال خاص بنجم الفريق محمد عبدالشافي الذي أعلن ‏اعتزاله ‏منذ يومين بعد مسيرة كبيرة مع الزمالك باعتباره أحد أبناء النادي المخلصين وقائد تاريخي ‏للفريق، وعدم ‏إثارته لأي أزمات أثناء تواجده داخل جدران النادي لسنوات طويلة.‏

ويختتم أبوبكر حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" قائلا: "نطمح بأن يحقق الزمالك مركزا متقدما في ‏المجموعة ‏الثالثة بالبطولة وينطلق إلى الأدوار الإقصائية ومنها للمباراة النهائية، نحن نشجع فريق كبير ‏يبحث دائمًا ‏عن المكسب والبطولات، لذلك نتمنى حصد كأس الملك سلمان بالسعودية".‏