وربما يكون الهدف الأجمل حتى الآن في مونديال السيدات، وفقا للإجماع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وسجلت مكابي الهدف النادر من ركلة ركنية سددتها ببراعة بقدمها اليسرى حيث توجه مباشرة إلى الزاوية عن حارسة مرمى منتخب كندا، التي عجزت عن التصدي للكرة.

ولم يشفع الهدف النادر والجميل لمنتخب سيدات إيرلندا، إذ خسرن اللقاء في نهاية المباراة.

تعادل المنتخب الكندي عبر النيران الصديقة؛ حيث سجلت الهدف ميغان كونولي، مدافعة المنتخب الأيرلندي، عن طريق الخطأ في مرمى فريقها بالدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجلت أدريانا ليون هدف الفوز 2 / 1 للمنتخب الكندي في الدقيقة 53.

اللقاء جاء ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول.