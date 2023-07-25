وقال توماس باخ للصحفيين خلال زيارة تفقدية: "اللجنة المنظمة بذلت جهودا كبيرة وإجراءات كثيرة لتقليل الحرارة بواقع 6 درجات مقارنة بالحرارة الخارجية، وربما أكثر".

وشهدت باريس، مثل العديد من المدن الأوروبية، صيفا شديد الحرارة في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت درجات الحرارة إلى 43 في يوليو من العام الماضي.

وقال باخ إنه لا يشعر بالقلق إزاء موجات الحر التي تؤثر على راحة 15 ألف رياضي متوقع مشاركتهم في الأولمبياد وألعاب أصحاب الهمم، حيث اضطرت اللجنة المنظمة للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة خلال أولمبياد طوكيو 2021.

وقال: "سنستفيد من هذه التجربة عندما يتعلق الأمر بباريس".

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