وقالت هيدالغو في تصريح لقناة "بي إف إم تي في"، وراديو "مونتي كارلو": "أنا لا أفهم على الإطلاق ما الذي يلعبه باريس سان جرمان. لديهم أفضل لاعب في العالم. كيليان هو أفضل لاعب في العالم".

وأضافت مندهشة: "إنهم مستعدون لعدم إشراكه الموسم المقبل، أعترف أنني لا أفهم شيئا".

وتابعت: "من الواضح أن كيليان لاعب استثنائي وأود أن يبقى في باريس. أعتقد أنها كانت أيضا رغبته في البقاء لأطول فترة ممكنة في باريس، لذا فالسؤال هو: ما الذي يلعبه باريس سان جرمان؟".

تفاصيل رحلة الانتقال التي لم تحسم بعد