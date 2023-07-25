وعلق نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي على مزاح أنتيتوكونمبو بسلسلة من الرموز التعبيرية الضاحكة.

وسمح باريس سان جرمان لنادي الهلال السعودي بالتحدث مع مهاجمه الدولي كيليان مبابي، بعد اقتراحه 300 مليون يورو على بطل فرنسا لضم هداف مونديال 2022 إلى صفوفه، حسبما علمت "فرانس برس"، الإثنين، من مصدر قريب من المفاوضات.

وتلقى نادي العاصمة المملوك قطريا منذ 2011، خطابا من الهلال يتضمن عرضا صريحا، وطلب السماح باقتراح عقد على مبابي.

ولا يمكن لعقد مثل هذا أن يتم إلا بموافقة اللاعب، الذي لم يعبر البتة عن رغبته بالانتقال إلى الدوري السعودي، خلافا لرغباته السابقة بحمل ألوان ريال مدريد الإسباني.

ماذا في الخلفية؟