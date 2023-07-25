وحصل لاعب سبورتينغ كانساس سيتي، آلان بوليدو، على البطاقة الحمراء في الدقيقة 30، بعدما نطح ييرسون موسكيرا في رأسه.

وأظهر مقطع فيديو دفعا بسيطا من موسكيرا على بوليدو، قبل أن يرد الأخير بنطحة قوية على رأس لاعب سينسيناتي.

وعلى الفور اتخذ حكم اللقاء دانيال كوينتيرو هيترون، قرارا بطرد بوليدو بالبطاقة الحمراء، وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وانتهى اللقاء الذي استؤنف بعد الحادثة، بفوز سينسيناتي بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل 3-3.

وقارن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين النطحة التي تعرض لها موسكيرا بنطحة الفرنسي زين الدين زيدان الشهيرة للمدافع الإيطالي ماركو ماتيرازي، خلال نهائي كأس العالم 2006، والتي تلقى على إثرها بطاقة حمراء، وخسر فريقه البطولة في النهاية.