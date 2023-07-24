نفى مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم محمد غرابة، الإثنين، ما ذكرته تقارير صحفية سعودية عن تواصل المدير الفني لـ"الفراعنة" روي فيتوريا مع أهلي جدة لتولي تدريب الفريق السعودي خلال الموسم المقبل.
وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن أهلي جدة حصل على موافقة فيتوريا لقيادة الفريق، شرط تكفل النادي السعودي بتصفية كافة المستحقات المالية المترتبة على إلغاء عقده مع منتخب مصر.
وأضافت الصحيفة السعودية أن اسم الفرنسي جوليان ستيفان المدير الفني لستراسبورغ الفرنسي السابق، لا يزال مطروحا لتولي تدريب الأهلي في حال عدم التوصل لاتفاق نهائي مع فيتوريا.
وعلق غرابة على خبر الصحيفة السعودية عبر حسابه على "إكس"، الاسم الجديد لـ"تويتر": "هذا الخبر غير صحيح. لم يحدث أي تواصل سواء شفهيا أو رسميا يخص التفاوض مع أحد الأندية السعودية حتى الآن. المدير الفني مستمر مع منتخب مصر".
وخاض المدرب البرتغالي تجربة ناجحة سابقة مع نادي النصر السعودي، وتوج معه بلقب الدوري موسم 2018-2019، وقاد الفريق للوصول لنصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وأطلق جمهور أهلي جدة وسم "فيتوريا مطلب أهلاوي"، للضغط على إدارة النادي للتعاقد مع المدير الفني.
الشرط الجزائي
- كان عضو اتحاد الكرة المصري حازم إمام الذي قاد المفاوضات مع فيتوريا، ذكر في وقت سابق أن الشرط الجزائي في عقد فيتوريا وجهازه يبلغ 3 أشهر.
- يتقاضى فيتوريا وجهازه المعاون سنويا 2.4 مليون دولار سنويا، بما يتجاوز 160 ألف دولار شهريا.
- تولى فيتوريا مسؤولية المنتخب المصري في يوليو 2022، ويرتبط معه بتعاقد لمدة 4 سنوات، وخاض حتى الآن مع "الفراعنة" 7 مباريات فاز بها جميعا، وسجل المنتخب خلالها 19 هدفا، فيما تلقت شباكه هدفين فقط أمام بلجيكا وغينيا.
- قاد المدرب منتخب مصر للتأهل لكأس الأمم الإفريقية، المقررة في كوت ديفوار يناير المقبل.