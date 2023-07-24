قررت رابطة الأندية في مصر، الإثنين، إيقاف حسين الشحات لاعب الأهلي مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه (نحو 650 دولار)، بعد واقعة اعتدائه على لاعب بيراميدز محمد الشيبي، الأحد.
والتقطت كاميرات اعتداء الشحات على الشيبي بـ"صفعة"، في أعقاب خسارة الأهلي بثلاثية نظيفة أمام بيراميدز، بمباراة تحصيل حاصل بعد أن حسم الفريق الأحمر لقب الدوري الممتاز.
وأثارت اللقطة ضجة على منصات التواصل الاجتماعي، بين مطالبين بتوقيع عقوبة كبيرة على الشحات، ومن يرون أن ما فعله كان رد فعل لـ"استفزاز" من جانب لاعب بيراميدز المغربي.
وتعد رابطة الأندية كيانا منفصلا عن اتحاد الكرة في مصر، ومن المحتمل أن يوقع الاتحاد ممثلا في لجنة الانضباط عقوبة أخرى على الشحات، وفق تقارير صحفية.
وكانت إدارة الأهلي قررت في أعقاب اللقاء، توقيع "غرامة مالية كبيرة" على اللاعب، قدرتها مصادر بـ300 ألف جنيه مصري (نحو 10 آلاف دولار).
مباراة عصيبة
- سقط الأهلي في فخ الخسارة للمرة الأولى هذا الموسم، بهزيمته أمام مضيفه بيراميدز بثلاثية نظيفة، في اللقاء المؤجل بينهما من المرحلة 28 للدوري.
- سجل أهداف بيراميدز محمد عبد المنعم مدافع الأهلي بالخطأ في مرماه (39)، والجنوب إفريقي فاخري لاكاي (77)، ومصطفى فتحي (90+2)، وأهدر البديل الشحات ركلة جزاء للأهلي (90+10).
- لعب بيراميدز بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه أحمد توفيق (90+4) لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.
- فشل الأهلي في الحفاظ على سجله الخالي من الخسارة، الذي استمر 32 مباراة في بطولة الدوري، ليتجمد رصيده عند 82 في المركز الأول، وله مباراة مؤجلة مع المصري من المرحلة الثلاثين، بينما أصبح في رصيد بيراميدز 73 نقطة في المركز الثاني.