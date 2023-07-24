والتقطت كاميرات اعتداء الشحات على الشيبي بـ"صفعة"، في أعقاب خسارة الأهلي بثلاثية نظيفة أمام بيراميدز، بمباراة تحصيل حاصل بعد أن حسم الفريق الأحمر لقب الدوري الممتاز.

وأثارت اللقطة ضجة على منصات التواصل الاجتماعي، بين مطالبين بتوقيع عقوبة كبيرة على الشحات، ومن يرون أن ما فعله كان رد فعل لـ"استفزاز" من جانب لاعب بيراميدز المغربي.

وتعد رابطة الأندية كيانا منفصلا عن اتحاد الكرة في مصر، ومن المحتمل أن يوقع الاتحاد ممثلا في لجنة الانضباط عقوبة أخرى على الشحات، وفق تقارير صحفية.

وكانت إدارة الأهلي قررت في أعقاب اللقاء، توقيع "غرامة مالية كبيرة" على اللاعب، قدرتها مصادر بـ300 ألف جنيه مصري (نحو 10 آلاف دولار).

مباراة عصيبة