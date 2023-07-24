وتلقى نادي العاصمة المملوك قطريا منذ 2011، خطابا من الهلال يتضمن عرضا صريحا، وطلب السماح باقتراح عقد على مبابي.

ولا يمكن لعقد مثل هذا أن يتم إلا بموافقة اللاعب، الذي لم يعبر البتة عن رغبته بالانتقال إلى الدوري السعودي، خلافا لرغباته السابقة بحمل ألوان ريال مدريد الإسباني.

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