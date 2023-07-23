وسجلت البطلة الأولمبية البالغة 22 عاماً 3:55.38 دقائق، متخطية الرقم السابق (3:56.08 د) المسجّل في مارس الماضي عن طريق السباحة الكندية اليافعة سامر ماكنتوش.

وأحرزت تيتموس ذهبيتها الثانية العالمية لهذه المسافة بتفوقها على الأميركية كايتي ليديكي (3.58.73 د) والنيوزيلندية إريكا فيرويذر (3:59.59 د).

وفي وقت سابق اليوم، فاز الأسترالي سام شورت بسباق 400 مترسباحة حرة رجال، بعد عام من فوز مواطنه إليجاه وينينغتون.

وسجل شورت (19 عاما) زمنا قدره ثلاث دقائق و40.68 ثانية ليتفوق على البطل الأولمبي التونسي أحمد حفناوي بفارق 0.02 ثانية، بينما جاء الألماني لوكاس مارتينز في المركز الثالث بفارق 1.52ثانية خلف شورت.

وحل وينينغتون، الذي فاز باللقب العام الماضي في بودابست، في المركز السابع وقبل الأخير.





