ووفقا لمصادر أوروبية، بدأ نادي بايرن ميونيخ الألماني، بالتفاوض مع وكيل أعمال بونو، هذا الأسبوع.

وأصبح من الواضح أن نادي إشبيلية يريد بيع النجم المغربي، حيث لم يسافر مع بعثة الفريق نحو معسكر ألمانيا.

وفقد بونو مكانه الأساسي في إشبيلية، للصربي ماركو دميتروفتش، في نهاية الموسم الماضي.

ووفقا للصحافة الألمانية، أبدى بونو رغبة بالانتقال إلى بايرن، مما يعني أن الموافقة على الانتقال من طرفه ستكون متواجدة.

ويضل الاتفاق بين بايرن ميونيخ وإشبيلية حول قيمة الصفقة.

وينوي بايرن ميونيخ التعاقد مع حارس مرمى "بديل"، للحارس الأساسي مانويل نوير، الذي عانى من إصابة خطيرة الموسم الماضي، وقد يغيب عن جزء من هذا الموسم أيضا.