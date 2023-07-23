نادي باريس سان جرمان اتخذ 3 خطوات بشأن اللاعب الفرنسي:

الخطوة الأولى : الإعلان إن اللاعب الفرنسي أصبح للبيع، والبدء بالاستماع للعروض المقدمة من أندية في إنجلترا والسعودية.

: الإعلان إن اللاعب الفرنسي أصبح للبيع، والبدء بالاستماع للعروض المقدمة من أندية في إنجلترا والسعودية. الخطوة الثانية : نبذ اللاعب، وعدم اصطحابه مع الفريق في جولة آسيا، وإبقائه في فرنسا للتدريب مع اللاعبين الذين سيرحلون هذا الموسم، مثل الأرجنتيني باريديس والألماني دراكسلر.

: نبذ اللاعب، وعدم اصطحابه مع الفريق في جولة آسيا، وإبقائه في فرنسا للتدريب مع اللاعبين الذين سيرحلون هذا الموسم، مثل الأرجنتيني باريديس والألماني دراكسلر. الخطوة الثالثة: رسالة شديدة اللهجة من باريس سان جرمان تصف مبابي "بناكر الجميل"، نشرت على وسائل إعلام فرنسية السبت.

مفاد الرسالة

الرسالة أظهرت مبابي بشكل سيء جدا، ووصفته "بالخائن"، دون استخدام اللفظ الحرفي.

قالت الرسالة إن مبابي وقع عقدا يبقيه في الفريق حتى 2025، ورفع القميص بالرقم 2025 للجماهير، لكنه كان ينوي منذ وقتها عدم التجديد، واستغلال بند يتيح له "الرحيل مجانا في 2024".

الرسالة أشارت إلى أن مبابي لم ينوي أبدا البقاء، او دراسة الموضوع، بل استغل الفريق من اجل توقيع عقد كبير، ثم استخدام بند الرحيل بعد عام واحد فقط، وهو الآن.

الخطوات "الهجومية" من باريس سان جرمان ستؤجج الأوضاع بين اللاعب وفريقه، وقد "تشوه" صورة الطرفين مستقبلا.