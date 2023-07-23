لن تكون نهيلة ضمن أول فريق عربي أو شمال إفريقي يشارك في البطولة فحسب، بل ستصبح لاعبة خط الدفاع البالغة من العمر 25 عاما، أول لاعبة ترتدي الحجاب في البطولة على مستوى الكبار.

تواجه نهيلة ولبؤات الأطلس المنتخب الألماني بطل مونديال السيدات لمرتين في ملبورن بأستراليا، يوم الإثنين.

وقالت قائدة المنتخب المغربي، غزلان الشباك، يوم الأحد: "يشرفنا أن نكون أول دولة عربية تشارك في كأس العالم للسيدات، ونشعر بأن علينا تحمل مسؤولية كبيرة لإعطاء صورة جيدة، لإظهار الإنجازات التي حققها المنتخب المغربي".

وفي السياق، قالت أسماء هلال، المؤسس المشارك لـ"شبكة المسلمات في الرياضة"، متحدثة عن الحجاب، "ستنظر الفتيات إلى (نهيلة) بنزينة (ويقلن) قد تكون هذه أنا".

وأضافت: "كما سيقول صناع القرار والإداريون؛ نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد في بلدنا لإنشاء هذه المساحات المقبولة والمفتوحة والشاملة للنساء والفتيات للمشاركة في اللعبة".