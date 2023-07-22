فجّر الأهلي مفاجأة مدوية منذ أيام، بإعلان انتقال إمام عاشور إلى صفوفه، بعد أن كان اللاعب هو النجم الأبرز في الزمالك في المواسم الماضية، قبل أن يرحل منتصف الموسم الحالي الممتد في مصر إلى الدنمارك، ويعود إلى الفارس الأحمر بعدها.

نصف فريق

ضم الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" في صيف 2020 بعد فترة قصيرة للاعب في البرتغال عقب رحيله من الزمالك، وبنفس الطريقة ضم عاشور بعد عودته من ميتيلاند الدنماركي، ليضم اثنين من نجوم الزمالك في المواسم السابقة.

لكن الأهلي يستهدف المزيد من القلعة البيضاء، إذ تؤكد المصادر تخطيطه للفوز بالثنائي أحمد فتوح وأحمد سيد "زيزو" من الزمالك خلال فترتي الانتقالات القادمتين، في يناير 2024 والصيف المقبل.

فتوح رفض عرض الزمالك بتجديد التعاقد، ليصبح من حقه التوقيع مجانا في يناير المقبل لأي نادي يرغب في ضمه، بينما يبحث الأهلي عن ظهير أيسر يمكّنه تسلم الراية من الدولي التونسي علي معلول في المواسم المقبلة .

وينتهي "زيزو" بعد موسمين مع النادي الأبيض، مما يشير إلى أن الموسم المقبل قد يكون الأخير للاعب إذا رفض التجديد، حتى يحقق الزمالك استفادة مالية من بيعه قبل انتهاء تعاقده بموسم واحد.

عدة مصادر أشارت إلى أن اللاعب أصبح على "رادار" النادي الأهلي .

بخلاف زيزو وفتوح، ينتظر النادي الأهلي موافقة المغربي أشرف بنشرقي على الانتقال لصفوفه، ليبدأ معه المفاوضات بعد أن رحل عن الجزيرة الإماراتي .

بنشرقي كان أحد أبرز نجوم الزمالك حتى صيف 2022، قبل أن يخوض تجربة قصيرة مع نادي الجزيرة، ويصبح حاليا حرا في التفاوض مع النادي الذي يريده .

في حالة نجاح الأهلي في ضم الثلاثي زيزو وفتوح وبنشرقي، بعد أن ضم الثنائي عاشور وكهربا، سيملك بين صفوفه نصف فريق الزمالك الأساسي في السنوات الماضية .

تأثير إيجابي أم سلبي؟

تباينت الآراء حول تأثير انتقال نصف فريق الزمالك إلى النادي الأهلي في المواسم المقبلة، حيث يرى البعض بأن انتقاء النادي الأحمر أفضل العناصر البيضاء "سيزيده قوة"، بينما يرى آخرون أن التأثير سيكون "سلبيا"، بسبب "عدم تأقلمهم مع أسلوب النادي الأهلي الذي يختلف عن نظيره في الزمالك".

المحلل الفني بقناة النادي الأهلي، أيمن غيلبرتو، قال في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية":