وكان تشلسي السباق إلى إعلان رحيل الغابوني بالقول على موقعه الرسمي: "غادر بيار إيميريك أوباميانغ تشلسي للانضمام إلى مرسيليا. نود أن نشكر بيار وأن نتمنى له الخير في الفصل التالي من مسيرته".

وأكد مرسيليا ضم المهاجم البالغ 34 عاما في حسابه على "تويتر"، من خلال مقطع فيديو قال فيه أوباميانغ: "هيا مرسيليا. ألقاكم في مرسيليا".

الرحالة