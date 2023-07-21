واعتبر يونكر أن منظمي البطولة "هواة"، بعد خوض لاعباته تدريباتهن على ملعب كريكيت في مدينة تاورانغا الساحلية.

وفي المجموعة الخامسة من المونديال، تصطدم سيدات هولندا بمنتخب البرتغال في افتتاح مواجهات الفريقين، الأحد، علما أن المجموعة تضم أيضا الولايات المتحدة وفيتنام.

وقال يونكر في مؤتمر صحفي، الجمعة: "عندما وصلنا إلى هنا يوم الأربعاء تساءلت: ما هذا؟ لن أتدرب على هذا الملعب".

وتابع مدرب هولندا: "أبدينا مخاوف بشأن ملعب الكريكيت هذا. تلقينا وعودا بأشياء والآن نشعر بخيبة أمل وغضب شديدين. نحن غير راضين".

واستطرد يونكر: "نريد أن نلعب مباراة أولى جيدة ضد البرتغال. نريد أن يكون لدينا استعداد كبير وبطولة جيدة، ونعتبر أنفسنا أيضا فريقا كبيرا".

وأضاف: "هذا لا يتناسب (مع المونديال). هذا يناسب لاعبين من الهواة".

كما أبدى يونكر مخاوفه من إصابة لاعباته في الملعب، حيث "الموقع لا يزال يحتوي على أرضية ملعب كريكيت صلبة في المنتصف".

وقال الاتحاد الهولندي لكرة القدم إنه حصل على تأكيدات سابقة، من أنه ستتم إزالة الجزء الصلب بحلول الوقت الذي يصل فيه المنتخب إلى البطولة.

ومع ذلك قال يونكر: "نعم، تلك الأرضية صلبة للغاية. توجد بعض الحشائش فوقها وتبدو رائعة، لكنها صلبة للغاية. إذا حاولت الانزلاق لقطع الكرة هناك فستواجه مشكلة كبيرة. إنه أمر خطير للغاية نظرا للإصابات المحتملة".

وأضاف المدرب: "هذا يعني أنه لايمكن أن نلعب 11 لاعبة ضد 11. علينا أن نتدرب في نصف الملعب فقط. هذا هو عمل الهواة في أكبر صوره. هذا ما قلته لممثل الفيفا".