أعلن مرسيليا الفرنسي تحرير لاعب وسطه وقائده السابق ديميتري باييت من آخر عام من عقده معه، حسبما أكده رئيس النادي بابلو لونغوريا، الجمعة.
وقال في مؤتمر صحفي برفقة باييت: "قررنا ألا نواصل المغامرة مع قائدنا. استغرق الأمر أسابيع عدة من التفكير والنقاش".
وتابع لونغوريا متوجها بكلامه إلى اللاعب: "ديميتري، أنت عنصر مهم جدا في تاريخ هذا النادي. ألهمت أجيالا من أنصار الفريق من خلال الكثير من الأوقات الجميلة والانتصارات الرائعة. إنه ليس وداعا بل إلى اللقاء قريبا، فأبواب النادي مشرعة أمامك".
وبدا التأثر واضحا على وجه باييت، الذي لم يتمالك دموعه، مؤكدا رغبته "الاستمرار في اللعب بعد موسم صعب للغاية مع وقت قليل للعب".
وأضاف: "أشكر زملائي ورؤسائي وجميع المدربين الذين أشرفوا علي، وجميع الذين كانوا حولي لكي أكون في كامل جاهزيتي دائما".
أسطورة
- كان باييت (36 عاما)، الذي خاض موسمه التاسع مع مرسيليا، وقع عقده مع فريقه بإشراف الرئيس السابق جاك هنري إيرو، وكان يرتبط معه حتى عام 2024.
- لم يخض باييت بإشراف مدرب مرسيليا السابق الكرواتي إيغور تودور الموسم الماضي، سوى 26 مباراة في مختلف المسابقات، وسجل 4 أهداف.
- خاض باييت 326 مباراة في صفوف مرسيليا سجل خلالها 78 هدفا وأرسل 95 تمريرة حاسمة.
- لاعب منتخب فرنسا سابقا دافع من قبل عن ألوان ليل وسانت اتيان ونانت، إضافة إلى وستهام يونايتد الإنجليزي.