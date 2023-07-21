وقال مكتب المدعي العام في باريس إن اللاعب استهدف ليل الخميس، ورفض الكشف عن تفاصيل الهجوم، الذي قالت وسائل إعلام فرنسية إنه وقع في الساعات الأولى من صباح الجمعة في منزله بباريس.

كما قال مكتب المدعي العام إن الشرطة فتحت تحقيقا في تهم السطو المسلح والاختطاف والعنف المشدد المحتملة.

تفاصيل من صحيفة "لو باريزيان" نقلا عن مصدر في الشرطة

4 أشخاص اقتحموا شقة اللاعب في الحي الثامن الفاخر بباريس حوالي الساعة الثالثة صباحا.

دوناروما وصديقته كانا مقيدان، وأصيب الحارس بجروح طفيفة.

النجم الإيطالي وصديقته عولجا في المستشفى من الصدمة.

منفذو الهجوم سرقوا أشياء ثمينة تقدر قيمتها بنحو نصف مليون يورو، بما فيها ساعات ومجوهرات وأكسسوارات فاخرة أخرى.

وفي السنوات الأخيرة، تعرض العديد من لاعبي باريس سان جرمان لعمليات سطو، مثل ماركينيوس وتياغو سيلفا وأنخيل دي ماريا وماورو إيكاردي، وإيريك ماكسيم تشوبو موتينغ.