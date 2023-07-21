ففي مباراة ودية أمام سلتا فيغو الإسباني، الإثنين، كان واقي الساق الخاص برونالدو ظاهرا أسفل جوربه الطويل، وبتدقيق النظر يمكن رؤية علامة شركة "أديداس" الألمانية.

ورغم الهزيمة الثقيلة للنصر بخماسية نظيفة، فإن "أزمة الشنغارد" كانت أبرز ما في اللقاء، إذ يمكن أن تكبد صاحب الـ38 عاما خسائر مادية فادحة بسبب خرقه المحتمل لعقد رعاية مع "نايكي" الأميركية.

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