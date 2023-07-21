وذكرت قناة الإخبارية على تويتر "الجزائري رياض محرز لاعبا جديدا للنادي الأهلي قادما من بطل أوروبا مانشستر سيتي"، لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى.

ولم يصدر الأهلي الذي يتخذ من مدينة جدة مقرا له إعلانا رسميا بعد.

وأعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الأربعاء الماضي، أن الأهلي السعودي توصل إلى اتفاق مع مانشستر سيتي الإنجليزي، لضم محرز إلى صفوفه.

وذكرت "بي بي سي" أن الصفقة كلفت النادي السعودي نحو 30 مليون جنيه إسترليني.

وكان سيتي دفع 60 مليون جنيه إسترليني لضم محرز من ليستر سيتي الإنجليزي عام 2018، ويتبقى له عامان في عقده الحالي مع بطل إنجلترا.

سجل محرز مع السيتي

أحرز محرز 78 هدفا ولعب 59 تمريرة حاسمة في 236 مباراة خاضها في كل المسابقات مع سيتي.

حصد 11 لقبا بينها لقب الدوري خمس مرات، منذ انتقاله إلى مانشستر سيتي قادما من ليستر سيتي في 2018.

تراجع دور اللاعب البالغ من العمر 32 عاما مع الفريق الإنجليزي الموسم الماضي إذ سجل 15 هدفا في 47 مباراة، لكنه غاب عن نهائي كأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا في موسم حقق فيه سيتي ثلاثية تاريخية.

جدد محرز عقده العام الماضي حتى 2025.

أصبح محرز أحدث لاعب شهير ينتقل إلى دوري المحترفين السعودي الذي بات جاذبا للنجوم منذ انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر في يناير الماضي.

يسير محرز بهذا على خطى حارس مرمى السنغال إدوار مندي الذي انضم إلى الفريق السعودي قادما من تشيلسي الشهر الماضي.