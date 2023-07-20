ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس"، أكمل الحارس البالغ من العمر 27 عاما الفحص الطبي للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيتعاقد مع يونايتد مقابل 51 مليون يورو، بالإضافة إلى 4 ملايين يورو أخرى في شكل حوافز إضافية.

وسيكون أونانا بديلا للحارس الإسباني المخضرم دافيد دي خيا، الذي أعلن قبل أيام رحيله عن "الشياطين الحُمر" بعد مسيرة طويلة.

بيان أونانا الموجه إلى أنصار إنتر

"وقعت في حب سان سيرو ولاكورفا والمدينة بأكملها. الآن الظروف مناسبة لي لبدء مغامرة جديدة في مانشستر".

"سأفعل ذلك بحماس كبير، مع العلم أنني سأفتقدكم".

أبدي امتناني لكل مشجعي إنتر. أنتم تجعلون هذا النادي مكانا رائعا".

وانضم أونانا إلى إنتر في يوليو 2022 قادما من أياكس أمستردام الهولندي، وسرعان ما أصبح الحارس الأول في تشكيلة المدرب سيموني إنزاغي، وكان عنصرا محوريا في الموسم الذي انتهى بفوز إنتر بكأس إيطاليا وكأس السوبر المحلية، كما وصل الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبدا من المحتوم أن يصبح أونانا الحارس الأول للكاميرون على المدى الطويل، لكنه قرر الاعتزال دوليا بعد أن لعب مباراة واحدة فقط في كأس العالم 2022، حيث تم إيقافه لأسباب انضباطية بعد 34 مباراة دولية مع "الأسود".