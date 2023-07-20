وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صور المباراة الافتتاحية من البطولة، التي شهدت مشاركة ‏للحكم الدولي محمد الحنفي واستخدام لتقنية حكم الفيديو "الفار"، رغم الإمكانات البسيطة للقرية، حيث حرص المنظمون ‏على خروج التجربة بأفضل صورة.‏

‏ويؤكد منظم البطولة حمزة جميل أن الهدف الرئيسي من الحدث الذي يقام سنويا داخل ‏القرية، هو إعلاء راية الروح الرياضية بين الجميع.

وأضاف جميل لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "الأهالي اختاروا هذا العام شعار لا للتعصب، بعد ‏حالة المناكفة بين جماهير الأندية على منصات التواصل الاجتماعي، التي انتقلت بدورها إلى الحياة اليومية".

الخطيب وشحاتة

وقال: "وضعنا صورة كبيرة في المباراة الافتتاحية لنجمي الأهلي ‏والزمالك محمود الخطيب وحسن شحاتة، للتأكيد على العلاقات الطيبة بين الناديين منذ عقود ، وعلى محبتنا لنجوم الفريقين، خاصة أصحاب المواهب الفذة والسيرة الطيبة".‏

ويتابع الرجل الخمسيني: "كرة القدم وسيلة لإسعاد الناس، لذلك نهتم ‏بتنظيم التجربة كل عام بالجهود الذاتية، ونسعى دائما أن نصبح نسخة مصغرة من الدوري المصري، ‏من خلال الإعداد الجيد وتوفير كافة الاحتياجات وفق المستطاع".‏

وتُلعب مباريات البطولة على ملاعب ترابية، وتشهد حضورا واسعا ‏من أهالي القرية، كما يؤكد جميل.

ويشارك فيها فرق من داخل محافظة الغربية ‏وخارجها، حيث تقسم الفرق إلى مجموعات، ثم مرحلة خروج المغلوب، حتى الوصول للمباراة ‏النهائية.‏

مشاركة حكم دولي

وأدار اللقاء الأول في البطولة الحكم الدولي محمد الحنفي، الذي حضر بدعوة من ‏الأهالي وفقا لتصريحات جميل، ضمن عدد من الحكام الذين شاركوا في الدوري ‏الممتاز والدرجة الثانية، في محاولة لتحقيق العدالة خلال المباريات.‏

ويردف منظم البطولة: "أيضا عقب ظهور تقنية (الفار) في الدوري المصري حاولنا نقل ‏التجربة إلى مبارياتنا، عن طريق وضع كاميرات في الملعب متصلة بجهاز كمبيوتر وشاشة مع فني ‏لإعادة اللقطات المطلوبة للحكم، واستخدمت التقنية في عدد من المباريات".‏

ويشير جميل إلى أن البطولة تشهد دائما حضور عدد من نجوم كرة القدم، مثل وائل القباني مدافع ‏الزمالك السابق وأحمد الشيخ مهاجم غزل المحلة ورابع هدافي الدوري المصري، و"هناك تواصل مع لاعبين آخرين من أندية شعبية لزيارة دمشيت في المباراة النهائية".

واضطر المنظمون لاتخاذ قرارات سريعة نتيجة موجة الحر التي تمر بها مصر خلال الأيام ‏الماضية، وفقا لحديث جميل، حيث أجلت مواعيد المباريات، مع توزيع المياه والمشروبات على الجمهور.

وختم جميل حديثه قائلا: "نحن سعداء بالاهتمام الإعلامي وإشادة رواد ‏منصات التواصل الاجتماعي بالبطولة، وندعو وزارة الشباب والرياضة لدعمنا من خلال توفير ‏ملاعب جيدة وبعض الأدوات، حتى يتسنى لنا المواظبة على التجربة في السنوات المقبلة بإمكانات أكبر".