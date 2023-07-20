وسجلت هانا ويلكينسون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48، في حين أضاعت زميلتها ريا برسيفال ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

ووقف الحضور دقيقة صمت بعد مقتل شخصين في حادث إطلاق نار، سبق المباراة الافتتاحية ببضع ساعات.

والفوز تاريخي لنيوزيلندا لأنه الأول لها في النهائيات في 6 مشاركات (12 خسارة و3 تعادلات في النسخ السابقة).

وتستطيع نيوزيلندا التي تشرف على تدريبها التشيكية جيتكا كليمكوفا، أن تحلم ببلوغ الدور ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخها، في حال حققت نتيجتين إيجابيتين أمام الفلبين وسويسرا تواليا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

أما النرويج بطلة العالم عام 1995، فتراجع مستواها بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وخير دليل على ذلك سقوطها المدوي أمام إنجلترا صفر-8 في دور المجموعات من كأس أوروبا 2022.