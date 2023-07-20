وسيكون بمقدور ميسي أن ينتزع من الأسطورة البرازيلي داني ألفيس لقب "اللاعب الأكثر فوزا بالألقاب"، في حال حقق إنجازين مع إنتر ميامي هذا الموسم.

وحسبما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ألفيس هو حاليا اللاعب الأكثر فوزا بالألقاب برصيد 44 إنجاز، بينما توقف رصيد ميسي عند 43.

ولكي يتفوق ميسي على ألفيس، فإن عليه الفوز مع إنتر ميامي بلقبين من أصل 3 يمكن أن ينافس عليها الفريق الأميركي هذا الموسم وهي: كأس الدوري وكأس الولايات المتحدة، والدوري الأميركي لكرة القدم.

وأدى انضمام ميسي إلى إنتر ميامي، إلى قفزة في أسعار التذاكر بمباريات الفريق الأميركي بنسبة 500 بالمئة تقريبا، وفق بيانات نقلتها مجلة "فوربس" الأميركية.

ويتسابق مشجعو الدوري الأميركي لشراء تذاكر لقاءات إنتر ميامي، لمشاهدة ميسي الذي انتقل إلى الفريق من باريس سان جرمان الفرنسي، ومن المتوقع أن يخوض مباراته الرسمية الأولى الجمعة.

وارتفع متوسط سعر تذكرة مباريات إنتر ميامي على ملعبه خلال الموسم المقبل بنسبة 459 بالمئة، من 152 إلى 850 دولارا، بينما زادت تذاكر مباريات الفريق السبع المقبلة بنسبة 558 بالمئة.