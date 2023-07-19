ذكرت صحيفة "ذي أتليتيك"، الأربعاء، أن قائد ليفربول الإنجليزي جوردان هندرسون سينضم إلى زميله السابق ستيفن جيرارد في نادي الاتفاق السعودي، بعد إبرام صفقة بين الناديين.
وقاد هندرسون البالغ من العمر 33 عاما، ليفربول إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 30 عاما في عام 2020، بعد عام من فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا.
وأوضحت الصحيفة أن لاعب خط الوسط الدولي الإنجليزي سينضم إلى المدير الفني جيرارد، وسيحصل على 700 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، بينما من المقرر أن يتقاضى ليفربول 12 مليون جنيه إسترليني.
وعيِن جيرارد مدربا للاتفاق في وقت سابق من هذا الشهر.
وكان هندرسون انضم إلى ليفربول قادما من سندرلاند الإنجليزي عام 2011، وخلف جيرارد كقائد في ملعب "أنفيلد" عام 2015.
رحيل "خط الوسط"
- استبعد هندرسون من تشكيلة المدير الفني الألماني يورغن كلوب، من مباراته الودية ضد كارلسروه الألماني، الأربعاء.
- من المرجح أن يخسر ليفربول أيضا خدمات لاعب وسطه الدولي البرازيلي فابينيو، بعد عرض للانضمام إلى اتحاد جدة بطل الدوري السعودي مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.
- شهدت تشكيلة ليفربول أيضا رحيل لاعبي خط الوسط نابي كيتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين وجيمس ميلنر، في انتقالات مجانية مع نهاية الموسم الماضي.
- ليفربول عزز وسط الملعب بضم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، والمجري دومينيك سوبوسلاي.