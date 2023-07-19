وقاد هندرسون البالغ من العمر 33 عاما، ليفربول إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 30 عاما في عام 2020، بعد عام من فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أن لاعب خط الوسط الدولي الإنجليزي سينضم إلى المدير الفني جيرارد، وسيحصل على 700 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، بينما من المقرر أن يتقاضى ليفربول 12 مليون جنيه إسترليني.

وعيِن جيرارد مدربا للاتفاق في وقت سابق من هذا الشهر.

وكان هندرسون انضم إلى ليفربول قادما من سندرلاند الإنجليزي عام 2011، وخلف جيرارد كقائد في ملعب "أنفيلد" عام 2015.

رحيل "خط الوسط"