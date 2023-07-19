وغادر الظهير الأيسر البالغ من العمر 34 عاما برشلونة في نهاية الموسم الماضي بعد أن لعب أكثر من 450 مباراة مع النادي وفاز بدوري أبطال أوروبا عام 2015 وستة ألقاب لدوري الدرجة الأولى الإسباني وخمسة ألقاب لكأس الملك وأربعة ألقاب لكأس السوبر الإسبانية وكأس العالم للأندية.

وسيكون ألبا، الذي خاض أكثر من 90 مباراة دولية مع إسبانيا، ضمن العديد من اللاعبين السابقين في برشلونة في تشكيلة إنتر ميامي التي تضم أيضا ميسي وسيرجيو بوسكيتس.

وأفاد ماس اليوم الثلاثاء "وقع عقدا بالفعل وسيصل في الأيام القليلة المقبلة. تاتا (المدرب جيراردو مارتينو) يعول عليه".

كما يتطلع إنتر ميامي للتعاقد مع لاعب برشلونة السابق لويس سواريز القادم من أوروغواي والذي يلعب حاليا مع غريميو في البرازيل.

وحول ذلك، أوضح ماس أنه فتح أبواب التفاوض بالفعل مع اللاعب لكنه "في غريميو حاليا وأنا أحترم ذلك".