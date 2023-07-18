إمام عاشور كان أحد أبرز نجوم الزمالك قبل أن يرحل في يناير الماضي إلى الدوري الدنماركي في تجربة قصيرة، عاد بعدها إلى مصر لكن ليرتدي القميص الأحمر في صدمة كبير لعشاق النادي الأبيض.

وقبل عاشور تنقل الكثير من اللاعبين بين ناديي القمة، منذ بداية المنافسة بينهما منذ أكثر من 100 عام، ونستعرض فيما يلي أبرز 10 نجوم مروا على الأهلي والزمالك في الألفية الجديدة.

انتقالات أهل القمة

بدأت الانتقالات الصادمة بين الأهلي والزمالك في الألفية الجديدة عام 2000، حيث رحل التوأم حسام وإبراهيم حسن صفوف القلعة الحمراء بعد انتهاء تعاقدهما ليفاجئا الجميع بالانتقال إلى نادي الزمالك. صفقة حسام وإبراهيم حسن هي الأبرز على الإطلاق في تاريخ انتقالات الأهلي والزمالك، حيث نجح الثنائي في كتابة تاريخ كبير في القلعة البيضاء، وفازا معا بآخر لقب حققه الزمالك في دوري أبطال إفريقيا عام 2002، وحصدا لقب الدوري 3 مرات بالقميص الأبيض، في فترة عانى خلالها الأهلي قبل أن يصنع جيلا ذهبيا فاز بكل شيء مع مدربه البرتغالي مانويل جوزيه.

الحارس الأول لمنتخب مصر في بداية الألفية، نادر السيد، قاد الزمالك في بداية مسيرته وحقق معه الألقاب المحلية والقارية ليخرج بعدها في رحلة احتراف أوروبية، ثم عودة إلى تجارب محلية ليمر بالأهلي عام 2007 ويدخل قائمة النجوم الذين مثلوا الأحمر والأبيض.

لاعب الأهلي "الجوكر" إبراهيم سعيد، الذي يلعب في أكثر من مركز، وجد نفسه في أزمات كثيرة مع الإدارة الحمراء، ليقرر الرحيل عام 2004 من الجانب الأحمر في القاهرة إلى نادي الزمالك. سعيد لم يستمر كثيرا في الزمالك حيث رحل في عام 2007 ليخوض عدة تجارب في الدوري التركي قبل أن يعود إلى الدوري المصري عبر بوابة الإسماعيلي.

قرر الأهلي الرد على صفقتي التوأم وسعيد في صيف 2006، ونجح في ضم ثنائي الزمالك طارق السعيد ومحمد صديق إلى صفوفه بعد أن تألقا بالقميص الأبيض.

صيف 2007 شهد انتقال المعتز بالله إينو من القلعة البيضاء إلى النادي الأهلي، في صفقة هزت الرأي العام، حيث كان اللاعب ضمن أعمدة الفريق الأبيض.

وبعد سنوات هادئة بلا انتقالات صاخبة بين نجوم الأهلي والزمالك، شهد عاد 2010 انتقال حسين ياسر المحمدي من المعكسر الأحمر إلى نظيره الأبيض.

الأهلي عاد للرد في شتاء 2014 ونجح في ضم مؤمن زكريا أحد نجوم الزمالك الذي كتب تاريخا كبيرا بالقميص الأحمر قبل أن يضطر للاعتزال المبكر بسبب المرض.