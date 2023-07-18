وقال الموقع إن بايرن ميونيخ رفع سعر ماني من 20 مليون يورو إلى 32 مليون يورو، مع زيادة وتيرة الاهتمام من ناديي النصر والأهلي السعوديين.

وكشفت مصادر ألمانية أن ماني "معروض للبيع" من قبل بطل ألمانيا، وأن النادي مستعد للاستماع لعروض من أندية مهتمة.

وخاض ماني موسما عصيبا في صفوف بايرن ميونيخ، ولم يستطع تكرار نجاحه الكبير الذي حققه بصفوف ليفربول الإنجليزي في المواسم السابقة.

وكانت الأنباء أشارت إلى أن ماني يرغب بالبقاء في ميونيخ، لكن وكلائه بدأوا بالتفاوض مع أندية سعودية مؤخرا، بعد معرفة رغبة النادي الألماني ببيعه.

ويبدو أن ماني قد يكون في طريقه إلى السعودية، في حال وصول عرض مناسب.