وصل ميسي إلى ملعب تدريب إنتر ميامي في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت ولاية فلوريدا وسط حرارة مرتفعة بلغت 30 درجة مئوية.

حظي ميسي وزميله السابق في برشلونة، سيرغيو بوسكيتس باحتفال كبير لدى دخولهما ارضية الملعب حيث وقف زملاؤهم الجدد على الجهتين وهم يصفقون محتفلين بتواجدهما.

شوهد النجم الارجنتيني يتحدث إلى الفنزويلي الدولي جوزيف مارتينيس الذي سيكون شريكه في خط هجوم إنتر ميامي.

تابع الحصة التدريبية اكثر من 200 من رجال الإعلام في حين لم يكن العدد يتخطى أكثر من 10 صحافيين في السابق.

وتم تقديم ميسي رسميا الى وسائل الاعلامـ، يوم الأحد، إلى جانب النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام أحد مالكي النادسي الأميركي، ومن المتوقع أن يخوض مباراته الرسمية الاولى يوم الجمعة المقبل.

ويحتل ميامي المركز الاخير في الدوري الأميركي لكرة القدم، وسيواجه كروس اسول المكسيكي في 21 الحالي في مسابقة "كأس الدوريين" التي ينظمها الاتحادان الاميركي والمكسيكي.

ولم تتأكد مشاركة ميسي أساسيا في هذه المباراة ام انه سيدخل خلالها في الوقت الذي طالب مدربه ومواطنه خيراردو "تاتا" مارتينو انصار النادي بالصبر لكي يصبح الارجنتيني جاهزا بدنيا للمشاركة.

بات ميسي أبرز اسم على الإطلاق ينتقل الى الدوري الاميركي منذ الجوهرة البرازيلية بيليه الذي وصل الى نيويورك كوزموس في عام 1975.