وتغلبت كندا على مصر بواقع 100 نقطة مقابل 44.

وكانت مصر قد خسرت مباراتها الأولى أمام تشيك، لكنها تمكنت من الفوز على الصين في المباراة الثانية بعدما قلبت نتيجة في "ريمونتادا" تاريخية.

وتجري بطولة كأس للعالم في كرة السلة للناشئات تحت سن 19 عاما في إسبانيا.

وطبقا لنظام البطولة، فإن هناك 4 مجموعات في كل واحدة منها 4 منتخبات، وتتأهل إلى الدوري الثاني كل الفرق المشاركة في دوري المجموعات، وتتأهل الفرق الفائزة في هذا الدور إلى الدور الربع النهائي.